Leonardo deve entrar no lugar de Gabriel No dia do trabalho, bom funcionário trabalha e aqueles que vêm decepcionando o chefe, descansam. É assim no futebol, especificamente no São Paulo, que quinta-feira, dia 1.º de maio, enfrenta o Figueirense pela Copa do Brasil. O lateral-direito Gabriel jogou mal, domingo, contra o Paysandu, e foi apontado como o principal responsável pela goleada de 5 a 2, em Belém. Deve ver o jogo do banco de reservas. Leonardo, por sua vez, afastado há 50 dias da equipe por causa de dores no púbis, ultimamente tem se esforçado como nunca para voltar ao time, passava o dia em treinamentos. Se batesse ponto, só com as horas extras, levaria a empresa (já não muito bem das pernas) à falência. Resultado: em pleno feriado, vai ter de trabalhar, e muito, para tentar ajudar a arrumar a frágil defesa são-paulina. Não que admitam tal fragilidade. Muito pelo contrário. O próprio Gabriel, sacado da equipe, disse hoje que as críticas ao setor defensivo não se justificam. "Todo o time tem culpa pela derrota, não só os laterais e os zagueiros. Quando a gente ganha ninguém fala nada da defesa", disse, ainda abalado por ter sido colocado entre os reservas durante o treino. "Não achei injustiça o técnico (Oswaldo de Oliveira) ter me tirado do time. Ele faz o que acha melhor", afirmou o lateral. A obediência ao chefe, no entanto, falhou logo em seguida: "Colocar a culpa de uma derrota em uma única pessoa é muito fácil. Mais difícil é trabalhar e descobrir o que está errado." Além da provável reestréia de Leonardo quinta-feira, o lateral-esquerdo Fabiano volta à equipe, assim como Kaká, recuperado enfim da contusão que o deixou 40 dias longe do São Paulo. "Kaká é um operário-padrão, agressivo, criativo e que vai ajudar muito o time", comemorou o treinador. Tanto o técnico quanto os jogadores se cansaram de repetir que não há qualquer problema no clube. "O jogo contra o Paysandu é coisa do passado", garantiu o goleiro Rogério Ceni. "Daqui para a frente, é corrigir as falhas para que uma derrota como essa não volte a acontecer." E a questão financeira, não incomoda? Alguns atletas estão há cinco meses sem receber pelos direitos de imagem, mas isso não atrapalha o rendimento da equipe, dizem os bons funcionários, em coro afinadíssimo. "Se isso realmente estiver ocorrendo, não tem influenciado em nada no campo", disse Oswaldo de Oliveira.