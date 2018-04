Leonardo diz que chegou a hora de Ronaldinho no Milan Na véspera da estreia do Milan no Campeonato Italiano, o técnico brasileiro Leonardo avisou que chegou a hora de Ronaldinho Gaúcho brilhar com a camisa do clube. Com a venda de Kaká para o Real Madrid, Ronaldinho Gaúcho virou a principal esperança do Milan, como já admitiu o próprio dono do clube, Silvio Berlusconi.