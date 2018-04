Leonardo diz que críticas de Berlusconi não incomodam

O técnico Leonardo garantiu nesta sexta-feira que não se sente envergonhado com o fato de Silvio Berlusconi opine como o Milan deve jogar e quais jogadores devem ser escalados. Recentemente, as decisões do treinador foram criticadas pelo dirigente.

Berlusconi, dono e presidente do Milan, disse que a equipe deveria jogar com um trio ofensivo formado por Clarence Seedordf, Alexandre Pato e Ronaldinho. Leonardo deixou o holandês no banco de reservas, mas agora se declarou de acordo com o dirigente.

"Com o presidente falo de tudo, inclusive eu lhe pedi para estar perto de nós porque ajuda a presença de alguém que sonha como ele, e depois eu decido o melhor para a equipe, considerando sua opinião", disse Leonardo.

Leonardo assinalou que, assim como Berlusconi, também acha que a fórmula com dois atacante [Pato e Ronaldinho] é a melhor, com Seedorf mais recuado. "Ele fala como se todos estivessem 100%, mas não me causa vergonha, porque eu sou o treinador que faz as avaliações dia a dia".

O comandante da equipe assegurou que as declarações de Berlusconi não criam problemas entre os jogadores "porque eles também conhecem o presidente".