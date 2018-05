Leonardo diz ser cedo para Milan pensar no Manchester

"É cedo demais para fazer cálculos, porque o desafio será em fevereiro e ainda falta muito tempo. Temos muito coisa para considerar no momento", garantiu o treinador brasileiro.

Em uma rápida análise do confronto, Leonardo disse que o Manchester é um grande time e que as partidas serão complicadas. "É uma equipe que tem os mesmos objetivos do Milan, será um confronto complicado. Milan e Manchester United são dois grandes europeus e relembrar os desafios do passado sempre é emocionante", avaliou.