Leonardo e Nem estréiam no Atlético Para o jogo contra o Bahia, amanhã, às 18h30, em Teresina, pela Copa dos Campeões, o Atlético Mineiro terá a estréia do volante Leonardo (ex-União São João-SP), que se recuperou de uma tendinite e entra no lugar de Genalvo, atleta que foi revelado nas categorias de base do clube mineiro. O técnico Geninho confirmou também a estréia do zagueiro Nem, no lugar de Erlon. Mas o Atlético ganhou uma preocupação de última hora para o jogo contra a equipe baiana. O meio-campo Djair sentiu um problema na coxa direita e é dúvida para o jogo de amanhã. O departamento médico do Atlético só deve definir a escalação do atleta nos vestiários.