Leonardo é o destaque do Vitória-BA O técnico Joel Santana, do Vitória, terá um time modificado para a maratona da Copa dos Campeões. A equipe perdeu o lateral-esquerdo Leandro, vendido ao Cruzeiro, e o zagueiro Índio, que não renovou seu contrato. Como novidade, Joel poderá contar com o meia Leonardo (ex-Cruzeiro) para a partida diante do São Paulo. O time mais provável deve ser Jean, Maurício, Marcelo Heleno, Elói e Paulo Rodrigues; Xavier, Fernando, Dudu e Leonardo; Aristizabal e André.