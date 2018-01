Leonardo já se apresentou ao Palmeiras Candinho já foi embora, mas os reforços pedidos pelo ex-treinador continuam chegando ao Palestra Itália. O zagueiro Leonardo, de 25 anos, ex-Bahia, foi apresentado nesta quinta à tarde como nova contratação para o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. "Minha principal característica é a velocidade. Gosto de sair jogando e ajudar o meio-campo", descreveu o atleta, nascido no Rio de Janeiro. Revelado pelo América-RJ, Leonardo também defendeu o Brasiliense, e foi um dos destaques da equipe de Salvador na Série B do Brasileiro em 2004, pela qual perdeu a final do Campeonato Baiano, domingo passado, para o Vitória. "Fisicamente, estou bem e quero aproveitar essa primeira chance num time grande da melhor maneira possível", disse o zagueiro, que assinou contrato até o fim do ano. Além dos atacantes Washington (ex-Portuguesa) e Sergio Gioino (do Universidad de Chile), que devem ser apresentados na segunda-feira, a diretoria do Palmeiras só trará reforços depois que o técnico Paulo Bonamigo avaliar o elenco. O grande sonho dos dirigentes é o paraguaio Gamarra. O zagueiro da Internazionale, da Itália, foi vetado por Candinho, mas não está fora dos planos, mas só será liberado pelo clube de Milão em junho.