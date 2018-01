Leonardo Moura deixa o Fluminense O lateral-direito Leonardo Moura surpreendeu a diretoria do Fluminense nesta terça-feira, ao pedir sua dispensa do clube. O jogador, que não viajou para realizar a pré-temporada com a equipe na Granja Comary, em Teresópolis, alegou ter recebido uma proposta do futebol europeu. "Estou feliz porque vou retornar ao futebol europeu, mas triste por deixar o Fluminense, onde em um ano fiz grandes amigos", contou Leonardo Moura, sem revelar o nome do seu novo time. "O Fluminense me abriu portas, mas estou realizando o sonho de retornar à Europa." Sem poder contar com Leonardo Moura, que era um dos principais jogadores do elenco, a diretoria do Fluminense optou por utilizar Jancarlos, que estava emprestado ao Juventude no Campeonato Brasileiro.