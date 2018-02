Leonardo Moura está fora da decisão Os exames médicos deste sábado trouxeram uma má notícia para o técnico são-paulino Oswaldo de Oliveira. Por causa da lesão no púbis, o lateral-direito Leonardo Moura vai mesmo desfalcar a equipe diante do Corinthians, neste domingo, às 18h, no Morumbi, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. ?Dói demais. Faço de tudo, mas as dores não diminuem?, disse. Seu substituto imediato é Gabriel e deve ser escalado para a partida. ?Sei que se o Gabriel jogar bem, poderá ser mantido na final, mas não posso fazer nada. Joguei o campeonato todo e agora posso ficar de fora. Não é agradável, mas tenho tempo para vencer aqui no São Paulo. Vim para decidir títulos e em dois meses já estou em uma final. O São Paulo chega sempre em decisões, vou ter um bom futuro aqui.? Gabriel está pronto para jogar. ?Estou com muita vontade. Treino sempre com o pessoal e estou em forma. Não vai haver problemas?. Mas é bom Gabriel não se entusiasmar demais. Talvez ele seja surpreendido com escalação de Júlio Baptista em sua posição. Oswaldo pensa em adaptar Baptista à posição. Talvez o momento tenha chegado. ?Vocês não se surpreendam se o Júlio jogar domingo?, disse Oswaldo. O técnico não esconde as preocupações que tem com o desempenho da dupla Gil e Kléber ? e também com Liedson, que fez seis gols de cabeça desde que chegou ao Corinthians. ?Liedson se coloca bem, mas a gente não pode esquecer que os cruzamentos são muito bem feitos. Talvez a solução seja marcar esse cruzamento?, diz Oswaldo. Pode ser a senha para a entrada de Júlio Baptista. Para evitar os gols, Oswaldo arriscou com a entrada de Gustavo Nery na zaga. ?Eu o acompanhei nos juniores do Santos e vi que ele tem jeito para a posição.? Kaká - Com dores na coxa, o meia Kaká foi novamente poupado dos treinos pelo técnico Oswaldo de Oliveira, mas deve ser confirmado minuto antes do jogo.