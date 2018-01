Leonardo Moura se apresenta ao Braga O lateral-direito Leonardo Moura, ex-Fluminense e São Paulo, se apresentou nesta terça-feira ao Sporting Braga, de Portugal e já participou do treino da manhã com os novos companheiros. O jogador conversou com o técnico Jesualdo Ferreria e disse estar pronto para estrear. A intenção do treinador é colocá-lo na equipe na partida do dia 12, contra o Benfica, pelo Campeonato Português. O lateral - que já havia atuado na Holanda e na Bélgica - admite que esta será sua primeira experiência num grande centro do futebol europeu. ?Estou muito animado com a possibilidade de jogar pela equipe que está liderando o Campeonato Português e tem grandes planos para esta temporada. Fiquei impressionado com a estrutura do clube, que tem o estádio que é considerado um dos mais bonitos do mundo?, disse Leonardo, referindo-se ao Estádio Municipal de Braga.