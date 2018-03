Leonardo passa por novos exames Após sofrer espasmo muscular nas duas pernas na partida em que o Palmeiras foi eliminado da Copa dos Campeões pelo Paysandu, o lateral Leonardo submeteu-se hoje a exames de sangue para avaliar a gravidade da contusão. "Ainda não tenho o resultado, mas fiquei animado porque o jogador compareceu ao exame caminhando normalmente", assegurou o médico Fúlvio Rossetti. A contusão, segundo Rossetti, pode ter ocorrido devido à insuficiência de sais minerais, algo que pode afetar os atletas expostos a temperaturas elevadas por muitos dias consecutivos. Os jogadores do Palmeiras voltam a treinar quinta-feira. Apesar do diretor de Futebol do clube, Sebastião Lapola, dizer que não haverá contratações, descartando o atacante Romário, o lateral Rubens Cardoso pode chegar ao Parque Antártica trocado pelo goleiro Sérgio. O volante Flávio, que defendeu o Palmeiras no ano passado, pode voltar ao clube.