Leonardo quer iniciar vida nova no SP O único reforço anunciado até agora pelo São Paulo, o lateral-direito Leonardo Moura, quer começar uma vida nova em 2003. Depois de seis frustrantes meses no Palmeiras, culminando o rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro, ele quer esquecer o antigo clube e se tornar de novo um dos melhores laterais do País. "Não fui feliz no Palmeiras e não consegui ter uma seqüência de jogos como tive no primeiro semestre (de 2002, no Vasco)", disse. Para o lateral, atualmente com 24 anos, o principal motivo de seu baixo rendimento no Palmeiras foi a constante mudança de treinadores no clube, o que não permitiu que ele se firmasse na equipe. Só no segundo semestre, foram três técnicos: Vanderlei Luxemburgo, Flávio Murtosa e Levir Culpi. A primeira mudança para o ex-palmeirense começa pelo nome. No Vasco, conhecido apenas como Leonardo, o lateral atingiu o seu melhor futebol e foi cotado, com a apoio de peso do padrinho Romário, para a seleção brasileira. Quando se transferiu para o Palmeiras, ganhou o sobrenome Moura, para não o confundirem com o zagueiro Leonardo, do banco de reservas da equipe. "Se vocês (imprensa) puderem me chamar só de Leonardo, eu prefiro assim", pediu o lateral, contratado por 5 anos. Após 18 meses, no entanto, o clube tem a possibilidade de rescindir o vínculo com o jogador. Leonardo foi a principal atração, hoje, na apresentação do time no Centro de Treinamento da Barra Funda. Além dele, poucas novidades, muitas especulações. O diretor de futebol são-paulino, Carlos Augusto de Barros e Silva, afirmou que continua emperrada a contratação do lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético-PR. "O Figger (Juan Figger, empresário do atleta) pediu uma lista de nomes, que poderiam ser envolvidos na negociação. Vou esperar o presidente (Marcelo Portugal Gouvêa) chegar de viagem, terça-feira, para vermos o que vamos fazer." O dirigente não divulgou o nome de outros atletas dispensados do elenco. Reginaldo, Xandão, Sidney, Hilton e Rafael já foram embora. Fabiano, Wilson, Adriano e Leandro, segundo o próprio diretor de Futebol do São Paulo, estão bem perto de deixar o clube.