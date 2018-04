Leonardo quer reencontrar brilhantismo no Milan Depois de uma excelente recuperação no Campeonato Italiano, o Milan caiu de produção nas últimas duas partidas. Primeiro, perdeu o clássico para a Inter de Milão na semana passada. E neste domingo, só empatou em casa com o Livorno. Insatisfeito com o resultado, o técnico Leonardo afirmou que precisa buscar o brilhantismo da equipe.