Leonardo quer título para superar trauma Primeira Divisão são metas especiais para todos os integrantes do elenco do Palmeiras. Mas o zagueiro Leonardo se destaca dentro desse grupo. Quem acompanha o trabalho da equipe comandada por Jair Picerni sabe que a experiência do rebaixamento foi um verdadeiro trauma para o jogador ? que espera superá-lo com a volta à Série A.?Está faltando pouco?, comemora. Leonardo é um dos poucos remanescentes do time que caiu no ano passado (os outros são Marcos, Sérgio, Muñoz e Pedrinho) e admitiu que desde a derrota por 4 a 3 para o Vitória, seu sono nunca foi o mesmo. O estigma de ter feito parte do time rebaixado, embora na posição de reserva, continua a ser um fardo. ?Ainda está pesando?, garantiu. Para se livrar do incômodo, o jogador toma como missão pessoal ?dar a volta por cima? e colaborar em campo para a volta do Palmeiras. Mas até isso foi difícil. Ao longo da Série B, Leonardo teve a posição ameaçada pela presença de Glauber, que chegou a ser testado como titular. O jogador, porém, acabou se impondo e recuperando o posto, que manteve até agora. Neste sábado, por ironia, Leonardo vai fazer dupla de defesa com o mesmo Glauber, que vai substituir Daniel, contundido no joelho. Sobre o jogo deste sábado, Leonardo disse não temer as condições do gramado. ?Já peguei alguns bem ruins quando disputei a Série C.? A ansiedade, segundo ele, existe, mas está sob controle. O zagueiro só não planejou o que pretende fazer se o Palmeiras conseguir garantir contra o Sport o acesso à Primeira Divisão. ?Para ser sincero, nem pensei muito sobre isso. Mas acho que vou festejar e rezar para agradecer.?