Leonardo reage e critica a CBF O ex-jogador Leonardo - hoje dirigente do Milan, da Itália - demorou, mas reagiu à retaliação feita pela CBF, que não convocou Dida, Cafu e Kaká para o jogo contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, porque os três não estiveram no time que foi ao Haiti, no chamado ?Jogo da Paz?, dia 18 de agosto. Em entrevista pubicada nesta segunda-feira pelo ?Tuttosport?, Leonardo cobrou coerência dos dirigentes da Confederação e lembrou que os atletas não podem ser responsabilizados por decisões tomadas pela direção do clube. ?As normas estabelecidas pela Fifa, são claras e foram aceitas por todos. A razão está inteiramente do lado do Milan, mas os jogadores estão sofrendo as conseqüências. Eles não têm culpa alguma?, disse Leonardo. O ex-jogador contou que poucos dias antes do amistoso no Haiti esteve de férias no Brasil, mas nem chegou a pensar em falar com os dirigentes da CBF, sobre o assunto. Segundo ele, as regras da Fifa sobre a liberação de jogadores são ?absolutamente claras? e não havia nenhum motivo para controvérsia. De acordo com Leonardo, os três jogadores estão magoados com toda essa situação, ?mas não podem fazer nada?, afinal não podem tomar a iniciativa de se convocarem. Como represália ao fato de não se apresentarem para o jogo no Haiti, o técnico Carlos Alberto Parreira atendeu a uma determinação da CBF e não chamou para o jogo contra a Bolívia, neste domingo (05), os três do Milan, além de Zé Roberto e Lúcio, que atuam no futebol alemão. Os cinco ficaram de fora também do amistoso da seleção na Alemanha, marcado para esta quarta-feira (8).