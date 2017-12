Leonardo rescinde contrato com o Fla O meia Leonardo rescindiu nesta segunda-feira o seu contrato com o Flamengo, após uma conversa com o superintendente de futebol do clube, Walter Srour. Ao justificar sua atitude, o jogador disse que as recentes contusões o estão impedindo de ajudar a equipe e que continuaria ausente nas próximas partidas. Com a grave crise financeira que o Flamengo atravessa, Leonardo acha melhor fazer o trabalho de recuperação sem receber salários, até que esteja totalmente recuperado das contusões e possa assinar um novo contrato. Ele pretende disputar a Copa dos Campeões pela equipe carioca. Após essa competição, o jogador irá pensar na aposentadoria. Já o meia Petkovic, que está afastado da equipe, apareceu na Gávea e treinou normalmente nesta segunda-feira. Apesar disso, o clube pretende rescindir seu contrato nos próximos dias. Walter Srour reconhece que o jogador é um ídolo, mas que a atual situação financeira do Flamengo não permite que ele fique no elenco. O Flamengo deve cerca de R$ 2,5 milhões para Petkovic e pretende chegar a um acordo amigável com o atleta para evitar o pagamento da multa rescisória, que seria de US$ 45 mil multiplicados pelos meses até o final do contrato.