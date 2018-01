Leonardo será o capitão no São Paulo A polêmica que afastou Leonardo da seleção brasileira, em junho de 1999, não deverá se repetir agora, em sua chegada ao São Paulo. O meia deve mesmo assumir a função de capitão da equipe na disputa da Copa Mercosul, beneficiado até mesmo pela suspensão de 28 dias imposta pela diretoria do clube, sexta-feira, ao goleiro Rogério Ceni, que detinha o posto. Leonardo já deve assumir a função em sua reestréia diante do Peñarol, do Uruguai, quarta-feira, às 14h45, no Morumbi. Embora não tenha anunciado oficialmente, o técnico Nelsinho Baptista reconhece: "É bem provável que o Leonardo seja nosso capitão". O treinador enaltece a experiência e o carisma do atleta. Dos 14 anos da carreira de Leonardo, nove foram no exterior. Sobre a possibilidade de comandar o São Paulo dentro de campo, Leonardo afirmou que, caso haja o convite de Nelsinho nesse sentido, "aceitará", mas frisou não ter planos de ser o líder dos jogadores. Foi por causa da tarja de capitão que o jogador se indispôs com o técnico Wanderley Luxemburgo e abandonou a seleção às vésperas da Copa América do Paraguai. Na época, Leonardo se disse frustrado quando soube que Cafu seria o capitão - posteriormente, o jogador viria alegar que estava cansado, por isso não pretendia mais defender a seleção. O que Leonardo quer mesmo é voltar a vestir a camisa do São Paulo. "Vai ser uma reestréia, mas a emoção deverá ser a mesma sentida na primeira vez que defendi o clube", afirmou. O outro reforço do São Paulo, o zagueiro Emerson, contratado da Portuguesa, começa a treinar amanhã no novo clube, Ele alega não ter condições físicas de ir a campo na quarta-feira. Sua estréia deverá ser contra o Talleres, no próximo sábado, na Argentina - o quarto clube desse Grupo D é outro argentino, o Vélez Sarsfield. A diretoria do São Paulo corre contra o tempo para tentar fechar a contratação de um atacante ainda nesta segunda, prazo final para suas inscrições na Mercosul.