Leonardo Silva e Cazares treinam e podem reforçar Atlético-MG no domingo

O técnico Thiago Larghi poderá ter dois reforços para o jogo do Atlético Mineiro contra o Corinthians, domingo, no Independência. Isso porque nesta terça-feira o zagueiro Leonardo Silva e o meia Cazares fizeram um treino leve no gramado e indiciaram um possível retorno até o fim de semana.

Antes de irem ao gramado, a dupla fez trabalho físico à parte, sob a orientação do fisioterapeuta Rômulo Frank. Eles estão em fase final de recuperação após lesões. Cazares vinha de contusão na coxa esquerda, enquanto Leo Silva se reabilita de um problema na coxa direita.

Cazares se machucou logo na primeira rodada do Brasileirão, na derrota contra o Vasco. Já o defensor está afastado desde o início do mês. Ele sofreu a lesão na final do Campeonato Mineiro.

A dupla retomou as atividades na reapresentação do elenco após o triunfo sobre o Vitória, no fim de semana. Os jogadores que foram titulares no domingo fizeram apenas trabalho na academia. A exceção foi o venezuelano Otero, que treinou com os demais numa atividade técnica e tática no gramado.

Depois de um tropeço na estreia, o Atlético voltou aos trabalhos animados pela conquista da primeira vitória no Brasileirão. "Foi uma vitória importante, a primeira dentro do campeonato. Conquistar os três pontos dentro de casa, o que não fizemos bem na temporada passada, no Brasileiro, dá confiança e tranquilidade para mais uma semana de trabalho", admite o lateral Fábio Santos.

A vitória, para o defensor, vem em bom momento, na véspera do confronto com o atual campeão Corinthians. "Será um jogo complicado no domingo, mas tenho certeza que, fazendo uma boa preparação, temos tudo para fazer um grande jogo", disse o lateral.

"O Corinthians, hoje, tem uma equipe muito bem montada, difícil de ser vazada e, realmente, sabe muito bem o que tem que fazer dentro do jogo. Vamos ver o que o Thiago vai nos passar durante a semana, a estratégia de jogo, que realmente merece uma estratégia diferente dos outros jogos porque é uma equipe que se defende muito bem", projetou Fábio Santos.