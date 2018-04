Leonardo Silva é poupado e Gilberto Silva ganha chance

O ex-jogador do Grêmio compôs a dupla de zaga ao lado do capitão Réver. No resto do time, a mesma escalação que tem trabalhado nesta pré-temporada, com Araújo aberto pela direita. No decorrer do treino, Cuca observou Alecsandro no lugar de Araújo, testando o time com dois centroavantes, uma vez que Jô continuou na equipe.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o técnico Cuca falou do interesse em outro atacante: Luan, do Palmeiras, mas ele vê o acerto como difícil "A gente quis o Luan e em dois jogos ele fez dois gols. Já fica mais difícil, tem outros concorrentes, como Internacional e Fluminense", comentou o treinador, que tem outro Luan no elenco, este contratado junto à Ponte Preta.