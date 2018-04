Leonardo Silva é relacionado no Atlético-MG para final

BELO HORIZONTE - O zagueiro Leonardo Silva parece ter chances apenas remotas de participar da primeira partida da final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, mas mesmo assim foi incluído na lista de relacionados do técnico Cuca para o duelo deste domingo, às 16 horas, no Estádio Independência.

Leonardo Silva sofreu fratura na mão direita no último domingo, durante a vitória do Atlético por 5 a 1 sobre o Tombense, pelas semifinais do Campeonato Mineiro, e, por isso, ficou fora do segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo, na última quarta-feira.

Como não treinou com o restante do grupo durante toda a semana, Leonardo Silva não deve enfrentar o Cruzeiro neste domingo. Assim, a tendência é que o técnico Cuca volte a escalar a dupla de zaga do Atlético com Rever e Gilberto Silva, como fez na goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo.

Diante do Cruzeiro, o Atlético não contará com o meia Guilherme, que segue contundido. Cuca relacionou 20 jogadores para a decisão deste domingo e terá que cortar dois nomes antes da partida. Confira a lista completa:

Goleiros: Victor, Giovanni.

Laterais: Richarlyson, Marcos Rocha, Júnior César, Carlos César.

Zagueiros: Gilberto Silva, Réver, Rafael Marques, Leonardo Silva.

Volantes: Pierre, Leandro Donizete, Josué, Rosinei.

Meias: Ronaldinho, Bernard.

Atacantes: Luan, Alecsandro, Jô, Diego Tardelli.