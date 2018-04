Leonardo Silva treina no lugar de Réver no Atlético-MG O zagueiro Leonardo Silva treinou como titular do Atlético-MG nesta quarta-feira pela manhã, na Cidade do Galo, no primeiro trabalho tático comandado pelo técnico Dorival Júnior visando o clássico deste sábado, contra o Cruzeiro, às 17 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.