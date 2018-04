Leonardo Silva volta a treinar e quer jogar domingo

"Foi um torção leve, fiz um tratamento intensivo e me senti muito bem no trabalho. Estou bem tranquilo, o tratamento foi intensivo, me recuperei bem e vou dar continuidade ao tratamento para, até domingo, estar ainda melhor", destaca o defensor, que deverá ser titular do Atlético em Divinópolis, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Líder o estadual após a segunda rodada, o Guarani venceu seus dois primeiros jogos, mas tropeçou no Uberaba no final de semana passado, caindo para terceiro. O Atlético sabe que deve estar atento no adversário se quiser manter os 100% de aproveitamento e a liderança.

"É uma equipe que está fazendo bem o seu papel dentro da competição e vai tentar vencer o Atlético dentro de casa, então, temos que ter atenção para que a gente não seja surpreendido. Temos que ter cautela, respeitar o adversário e traduzir o nosso trabalho dentro de campo para que a gente possa conquistar a vitória", observa o zagueiro.