Leonardo surpreende e volta ao Milan Leonardo chegou a Milão no fim de semana para ver o jogo do Milan contra o Torino no domingo e depois participar da partida de despedida do meia iugoslavo Boban em Zagreb. Nesta quinta-feira, ele desembarcará no Rio com um contrato de nove meses - até 30 de junho - assinado com o clube italiano, pelo qual vai receber 500 mil euros, e muita motivação para voltar a jogar. O acerto com o Milan foi feito rapidamente. Depois de jogar em Zagreb, segunda-feira, ele foi procurado pelo vice-presidente do clube, Adriano Galliani. "O presidente Silvio Berlusconi gostaria que você voltasse a jogar no Milan. O que você acha disso?", perguntou. Leonardo foi pego de surpresa e pediu um tempo para pensar, mas na manhã desta quarta-feira disse que aceitava. "É muito difícil explicar o que aconteceu, foi tudo muito rápido. Mas as palavras do presidente Berlusconi e o carinho de todas as pessoas com quem conversei foram decisivos para eu me decidir", revelou o jogador brasileiro. Será sua segunda passagem pelo clube italiano. Na primeira, entre 97 e 2001, disputou 118 partidas e marcou 28 gols. Foi campeão nacional na temporada 98/99. Leonardo tem 33 anos e está há quase seis meses sem jogar, desde que rescindiu o contrato com o Flamengo e anunciou que estava encerrando a carreira para dedicar-se apenas à Fundação Gol de Letra. Por isso, ainda não sabe quando terá condição física para ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti. O meia voltará a Milão na semana que vem para iniciar os treinos. Embora o mercado de contratações na Itália esteja fechado - só reabrirá em janeiro -, Leonardo já está inscrito no Campeonato Italiano e poderá entrar em campo assim que estiver em forma. Isso será possível porque antes do início da temporada, a Liga dos Clubes decidiu que jogadores que estivessem sem vínculo com algum clube poderiam ser inscritos em qualquer mês, numa tentativa de ajudar atletas desempregados. Ancelotti disse que Leonardo será utilizado na função de Rivaldo. "Quando Rivaldo não puder jogar, Leonardo será muito útil", explicou o técnico. O meia está impressionado com a força do time que o Milan montou para esta temporada. "É uma equipe que dá espetáculo, sabe jogar com a bola no chão, mas também é muito segura na defesa." Sobre Rivaldo, ele disse: "É um grande jogador, que amadureceu muito. Tenho certeza de que ficará na história do Milan".