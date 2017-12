Leonardo também vai deixar o Vasco O Vasco já perdeu o atacante Euller, não sabe se contará com Romário e deve negociar o passe do meia Felipe. Além desses jogadores, o lateral-direito Leonardo deixará o clube após o fim do contrato, no próximo dia 30. O procurador do atleta, Eduardo Uram, está negociando com a diretoria vascaína para que seu cliente não se reapresente com o restante do elenco. "Como o Leonardo não joga mais nenhuma competição pelo Vasco, acho que não haveria problema em liberá-lo", disse Uram. "Não faz sentido entrar num esquema de preparação para um campeonato em que ele não vai participar." O procurador sabe que a decisão final é do Vasco. "Mas acho que vai prevalecer o bom senso", afirmou Uram. Ele não quis dizer quais os clubes estão interessados no jogador, mas o próprio Leonardo já disse que seu destino será a Itália, podendo atuar pelo Parma, Atalanta ou Chievo. "Ele pode ter falado, mas eu prefiro não dizer o nome do time. Tenho uma carta de intenções em que um clube pede uns dias para se posicionar", revelou Uram.