Leonardo tenta conter a euforia do Milan na Liga dos Campeões

Diante de um jogo que vale vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Leonardo quer conter a euforia do Milan, após uma boa vitória no fim de semana. O time italiano enfrenta o FC Zurich, fora de casa, nesta terça-feira, precisando da vitória para não depender do resultado de Olympique de Marselha x Real Madrid, a outra partida do Grupo C. A partida tem acompanhamento do estadao.com.br.

O Milan está em segundo lugar no grupo com oito pontos, dois atrás do Real e um à frente do time francês. O Zurich já está eliminado, mas sua única vitória na campanha foi justamente contra o Milan, na Itália.

A equipe de Leonardo chegará motivada para a partida decisiva após receber uma série de elogios pela vitória de 3 a 0 sobre a Sampdoria, no fim de semana, que reduziu a vantagem da líder Inter de Milão para quatro pontos no Campeonato Italiano.

"Esse elenco é muito maduro, deve haver entusiasmo, mas não euforia", disse Leonardo em entrevista coletiva. "Não tenho preocupação quanto à forma que a equipe vai se comportar", acrescentou Leonardo, que sobreviveu a duras críticas no início de sua primeira temporada como treinador.

"Temos que manter a concentração e jogar por 90 minutos. Nosso objetivo é vencer, o que nos dará a classificação. O importante é que nós dependemos apenas de nós mesmos", afirmou.

O Milan, que está otimista sobre a recuperação de Ronaldinho Gaúcho de uma lesão a tempo de enfrentar o Zurich, pode se classificar até mesmo com um empate ou derrota, desde que o Olympique não tenha um resultado melhor.