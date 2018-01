Leonardo vai dirigir Fundação Milan Perto do fim de sua carreira como jogador ? seu contrato terminará dia 30 de junho ?, Leonardo se prepara para integrar o quadro de dirigentes do Milan. Este mês ele assumirá o cargo de diretor-geral da Fundação Milan, que será lançada oficialmente dia 15. E quando parar de jogar poderá até tornar-se um dos vice-presidentes do clube. ?A notícia que saiu aí no Brasil de que eu posso me tornar vice-presidente também saiu aqui na Itália, mas não há nada decidido. Tenho um ótimo relacionamento com o Silvio Berlusconi, que é o dono do Milan, e com o Adriano Galliani, que é o vice-presidente que toca o clube, e existe mesmo a possibilidade de eu continuar morando aqui em Milão. Mas isso também vai depender da minha família, porque fiquei nove anos fora do Brasil, voltei, fiquei um ano e agora estou longe de novo com minha mulher e meus filhos.? Leia mais no Jornal da Tarde