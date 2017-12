Leonardo vibra com elogio de Romário O lateral-direito Leonardo, um dos principais jogadores do Vasco no Torneio Rio-São Paulo, agradeceu nesta segunda-feira ao artilheiro Romário pelos elogios e comemorou sua boa fase. O jogador disse estar confiante e já sonha com a seleção brasileira. "Tenho a certeza de que, se continuar atuando como estou, a seleção brasileira será uma realidade", disse Leonardo. "Ser elogiado por um dos melhores jogadores do mundo é um grande prêmio para mim." Leonardo garantiu estar tranqüilo para o confronto de quarta-feira, contra o Santa Cruz, que decidirá uma vaga à próxima fase da Copa do Brasil. O jogador lembrou que a vantagem do Vasco deve ser esquecida pelos companheiros, que precisam se concentrar na busca pela vitória. Por ter vencido o primeiro jogo, por 2 a 1, a equipe carioca pode até perder pelo placar de 1 a 0, que estará classificada.