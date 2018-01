Leonardo vira dúvida no Flamengo O Flamengo continua enfrentando sérios problemas este ano. O clube ainda não venceu uma única partida, já trocou de técnico e os salários continuam atrasados. Além disso, as contusões e a convocação dos jogadores para a seleção brasileira têm atrapalhado o desempenho da equipe. O mais novo problema é o meia Leonardo, que foi substituído na derrota por 1 a 0 para o Once Caldas (Colômbia), quarta-feira, pela Copa Libertadores, por causa de fortes dores musculares na coxa esquerda. Leonardo passou a ser dúvida para a partida de sábado, contra o Americano, pelo Torneio Rio-São Paulo. O médico do Flamengo, Walter Martins, disse que a sua escalação é complicada, por causa do curto espaço de tempo que o atleta terá para se recuperar. "As dores que ele está sentindo atingiram o músculo adutor da coxa, mas a situação não é crítica. Não existe lesão, porém a escalação para a partida com o Americano é improvável", explicou o médico.