Leonardo vive dilema de escalar ou não Ronaldinho como titular

O técnico Leonardo enfrenta o dilema de dar ou não uma outra chance a Ronaldinho Gaúcho para voltar à sua boa forma como um dos titulares no Milan na partida contra o Bologna, no domingo, pelo Campeonato Italiano.

Veja também:

Classificação / Calendário / Resultados

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O jogador foi a chave da vitória do Milan na rodada de abertura do campeonato italiano contra o Siena, mas foi inútil na derrota por 4 a 0 contra a Internazionale e no empate sem gols na semana passada com o Livorno.

Leonardo pode ser tentado a usar o holandês Clarence Seedorf, que ajudou a Filippo Inzaghi marcar duas vezes na vitória de 2 a 1 contra o Olympique Marseille pela Champions League na terça-feira.

Mas retirar Ronaldinho novamente depois de ele ter sido preterido pelo técnico anterior na última temporada, Carlo Ancelotti, pode acabar de vez com a confiança do jogador e derrubá-lo definitivamente.