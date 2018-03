Leônidas deixa comando da Lusa nesta 4ª Definir logo o nome do novo técnico e, conseqüentemente, os jogadores com os quais ele pretenderá trabalhar na Série B do Campeonato Brasileiro é a missão dos dirigentes da Portuguesa e da Ability - responsável pelo gerenciamento do departamento de Futebol do clube -, para os próximos dias. Nesta quarta-feira, o grupo se reapresenta, às 15h30, no Canindé, e Leônidas Barbosa dos Santos será comunicado que não será mais o treinador. Porém, pode permanecer no time principal, como auxiliar-técnico, pois seu trabalho foi bastante elogiado nos corredores do Canindé. Manter os outros membros da comissão técnica também virou prioridade. Assim, apenas um técnico seria contratado. E os contatos já começaram. Mas estão sendo mantidos a sete chaves. O objetivo principal é definir logo o elenco e treinar, com afinco, por pelo menos por um mês. A estréia na Série B acontece dia 23 de março, diante do América, em Belo Horizonte. E os dirigentes não querem repetir o que aconteceu com Dario Pereyra. O treinador chegou ao clube em novembro - o Paulista começou em janeiro - mas não teve tempo de entrosar o elenco. Apesar das 17 contratações, muitas delas foram feitas com a competição quase para começar ou já em andamento. Agora, pretendem manter a base e suprir as deficiências apresentadas no estadual, com velocidade. Tudo para levar a Lusa de volta à Primeira Divisão.