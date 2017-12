Leônidas é internado em São Paulo Leônidas da Silva, ex-jogador do São Paulo e Flamengo e criador da "bicicleta", está internado com pneumonia na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual, em São Paulo. O "Diamante Negro", que em 6 de setembro completou 88 anos, teve o auge da carreira nas décadas de 30 e 40. A equipe médica que o atende comunicou que não tem autorização para dar informações sobre sua saúde. Leônidas também defendeu a seleção brasileira e foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1938, com 8 gols.