Leônidas faz 89 anos e vira filme Leônidas da Silva, o Diamante Negro, completa nesta sexta-feira 89 anos, longe das glórias que o consagraram como um dos maiores astros do futebol brasileiro em todos os tempos. Ignorado pelo público, está há nove anos internado em uma clínica de repouso, sofrendo do Mal de Alzheimer. Mas sua história vitoriosa não será esquecida. Ao contrário, estará nas telas de cinema em dois anos, prazo em que deve estar pronto um filme contando sua trajetória dentro e fora dos gramados. Leia mais no Estadão