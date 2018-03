Leônidas muda Lusa para encarar América Cautelosa e com mudanças. Está deve ser a Portuguesa para a partida decisiva diante do América, domingo, no Canindé. Nesta quinta-feira, o técnico Leônidas Barbosa dos Santos, comandou um mini treino coletivo e, entre os 11 titulares, apareceram algumas surpresas. Na lateral-esquerda, Edu Silva, recuperado de entorse no tornozelo direito, treinou normalmente e tem volta garantida. As maiores mudanças, contudo, aparecem no meio-de-campo. Serão dois volantes e dois armadores. Na vaga do suspenso Bruno, treinou Ademir, de 21 anos, recém-promovido dos juniores e que, caso seja confirmado para o confronto, fará sua estréia entre os titulares. Atuará ao lado de Capitão. Na meia, Danilo será o companheiro de Itaparica. Rodrigo Cabral e Paulo Isidoro ficarão como opção, no banco de reservas. Leônidas ainda aguarda pela recuperação do volante Luciano Santos (estava com entorse no joelho direito). Nesta quinta-feira, o jogador correu em volta do campo e nesta sexta fará um teste definitivo. O zagueiro Alex Oliveira também pode voltar ao time. Já faz fortalecimento físico.