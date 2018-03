Leônidas pode ser obrigado a mudar a Lusa Durante a semana, o discurso do técnico Leônidas Barbosa dos Santos era de que iria repetir a escalação do time da Portuguesa que ganhou do Juventus por 3 a 2, no domingo. Não queria fazer mudanças bruscas com apenas quatro dias de trabalho - substuiu Dario Pereyra, demitido na terça-feira. Mas a equipe ter novidades diante do Rio Branco, domingo, em Americana. Na tarde desta sexta-feira, durante o treino coletivo para confirmar a equipe, Leônidas teve de fazer uma mudança forçada. O meia Rodrigo Cabral sentiu dores da virilha da perna direita e acabou deixando a equipe. Será reavaliado no treino deste sábado e, caso seja vetado, dará lugar a Danilo. A Portuguesa ocupa o quarto lugar do grupo 1 do Paulista, com 9 pontos, e, em caso de vitória no domingo, ficaria muito próximo da vaga às quartas-de-final. Ciente da obrigação de um bom resultado, o treinador estuda uma fórmula para deixar o time mais ofensivo. Pode surpreender com as entradas do experiente Paulo Isidoro e do rápido Luciano Souza. Itaparica e Marcos Xavier, que haviam ganhado uma chance entre os titulares diante do Juventus, seriam os escolhidos para deixar a equipe titular.