L´Equipe põe 4 brasileiros em seleção Os brasileiros Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Deco foram relacionados na seleção dos melhores jogadores de futebol de 2004 elaborada pelo jornal francês L´Equipe. Na equipe escolhida pela redação do jornal destaca-se a ausência de jogadores do Real Madrid, clube que desde 1995 sempre teve umrepresentante entre os 11 eleitos. No ano passado, cinco jogadores da equipe madrilena estiveram na lista: Roberto Carlos, Makelele, Beckham, Zidane e Ronaldo. Em 2004, o italiano Gianluigi Buffon, do Juventus de Turim, foi eleito pelo segundo ano consecutivo o goleiro do time do L´Equipe. Já a defesa da seleção dos melhores é composta por Cafu, pelo português Ricardo Carvalho, pelo inglês John Terry e pelo italiano Gianluca Zambrotta. Deco, por sua vez, foi escolhido para a lateral direita. O meio-campo do time ficou por conta do português Maniche e do grego Theodoros Zagora. Ronaldinho Gaúcho foi escolhido para meia ofensivo, equanto Adriano e o ucraniano Andriy Shevchenko foram selecionados para o ataque. Veja a Seleção de 2004 do L?Equipe: Buffon (ITA); Cafu (BRA), Carvalho (POR), Terry (ING), Zambrotta (ITA); Deco (POR), Maniche (POR), Zagorakis (GRE), Ronaldinho Gaúcho (BRA); Shevchenko (UCR) e Adriano (BRA). Treinador: José Maurinho (POR).