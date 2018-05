Lesão afasta Adriano do Sevilla por três semanas

De acordo com os médicos do Sevilla, a lesão de Adriano é de grau 1, considerada a menos séria. Assim, o lateral-esquerdo precisará de duas semanas de tratamento para se recuperar da contusão. Além disso, a previsão é de que ele precisará de uma semana para recuperar a forma física e ter condições de jogo.

Adriano já havia sofrido uma contusão parecida no início da temporada 2009/2010, que o afastou de algumas partidas. Agora, o brasileiro não vai enfrentar o Getafe, no próximo sábado, no último jogo do Sevilla no Campeonato Espanhol antes da paralisação para as festas de fim de ano. E também não deve ter chances de encarar o Atlético de Madrid, no dia 3 de janeiro.