Lesão afasta Cafu por 20 dias O lateral-direito Cafu, da Roma e da seleção brasileira, sofreu uma distensão no tornozelo e no joelho direito e deverá ficar inativo por um período de 20 dias. O jogador se submeteu a uma ressonância magnética na manhã desta segunda-feira, que constatou a lesão. No domingo, o atleta deixou o campo aos 25 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano, com fortes dores no local. A Roma não terá o lateral para a partida de terça-feira contra o Piacenza pela Copa da Itália.