Lesão afasta Diego entre 7 e 10 dias O meio Diego ficará afastado pelo menos uma semana dos campos de futebol. A ressonância magnética realizada nesta segunda-feira mostrou uma lesão de primeiro grau (a menos grave) em sua coxa esquerda e ele já iniciou o tratamento para a recuperação. Com base no resultado do exame, ele respondeu a comentaristas que fizeram insinuações sobre sua ausência no jogo de sábado contra o Cruzeiro. ?A gente se torna pessoa pública, sujeita a opinião de outras pessoas, muitas delas incompetentes porque eles falaram que foi ´migué´ do Diego, que Diego não quis jogar; eles que peguem o exame e reconheçam o erro." Diego soube que muitas pessoas disseram que ele tinha sentido a responsabilidade da partida, insinuando que havia ?amarelado". ?Responsabilidade eu tenho desde os 12 anos, quando vim para o Santos, e jamais fugiria dela." Revelou que ficou triste. ?Com alguns comentários irresponsáveis de algumas pessoas. Isso magoa, pois não é verdade e vou mandar o exame para essas pessoas para que elas reconheçam, se forem capazes, de reconhecer o erro no ar." Diego comentou que sentiu dor no final do coletivo de sexta-feira. ?Fui para o jogo e, no estádio, quando desci a escada do túnel doeu novamente e fui para o teste para ver se dava ou não." Segundo ele, o médico examinou e achou que havia o risco de ocorrer o mesmo que na final do Brasileiro, em que ele teve de deixar o campo no primeiro minuto de jogo. ?Minha vontade de jogar era muito grande e eles chegaram a conclusão, o Leão principalmente, que não haveria necessidade de correr esse risco e optaram por me deixar de fora." O técnico Emerson Leão também não gostou dos comentários sobre Diego. ?A maldade está dentro das pessoas e, quando não têm informações ou querem ser badalados sem merecer o status de bom repórter, de boa pessoa, bom companheiro, falam bobagem." Para o treinador, ?essas pessoas não sabem o mal que provocam a outras, pois às vezes uma coisa dita em tom de brincadeira pode se tornar verdade a 3 mil quilômetros de distância, pois todo mundo ouve e elas deveriam ter uma punição". E completou. ?Já está provado que um jogador não joga quando está machucado, e quando não está contundido e não qiuer jogar, aqui no Santos ele é mandando embora."