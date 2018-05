Lesão afasta Luis Fabiano dos gramados por 3 semanas

O titular da seleção brasileira vai desfalcar o time espanhol na partida da Liga dos Campeões contra o Rangers, na quarta-feira, e no jogo de fim de semana pelo torneio nacional contra o Gijón. Luis Fabiano ainda é dúvida para o jogo do Espanhol contra o Getafe no fim de semana seguinte.

O Sevilla já está classificado para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões no Grupo C e está em quarto no Espanhol, com 27 pontos em 13 partidas.