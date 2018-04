Lesão afastará Essien do Chelsea por até seis semanas

De acordo com o departamento médico do Chelsea, o jogador teve um rompimento parcial dos ligamentos do joelho. O ganense sofreu com lesões nas últimas temporadas, mas afirmou que a atual contusão nada tem a ver com as anteiores.

O técnico do Chelsea, Carlo Ancelotti, lamentou a ausência do jogador. "Com certeza não é uma boa notícia, mas acho que ele poderá fazer um bom trabalho quando voltar, como sempre fez", afirmou o treinador italiano.