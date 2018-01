Lesão atrapalha festa de 38 anos de Romário Romário completou 38 anos nesta quinta-feira. E no dia do seu aniversário, o craque do Fluminense bem que gostaria de ter comemorado a data fazendo o que mais gosta: gols. Porém, o jogador foi novamente surpreendido por uma contusão durante o treino de quarta-feira. Após dar alguns chutes, ele sentou no chão, colocou a mão no joelho e reclamou de dores. Acabou vetado pelos médicos do clube para a partida desta quinta com a Cabofriense, pelo Campeonato Carioca. E pode desfalcar o Tricolor no clássico com o Flamengo, domingo. O atacante passou o dia todo fazendo tratamento. Se reuniu com seu fisioterapeuta particular, Fernando Lima, o Zé Colméia, para realizar alguns trabalhos de recuperação física. Romário ainda tem esperança de enfrentar o Flamengo. Seria a oportunidade dele e Edmundo marcarem gols na equipe que um dia defenderam. A contusão no joelho não só tirou Romário da partida com a Cabofriense como também acabou atrapalhando seus planos pós-jogo. Ele pretendia enfrentar a Cabofriense e depois comemorar seu aniversário em alguma boate do Rio. No entando, o jogador vai ao Maracanã apenas para torcer por seus companheiros. Deve ficar num camarote, longe do assédio de torcedores e jornalistas e, provavelmente, acompanhado dos filhos Romarinho e Moniquinha. Depois do jogo, a tendência é a de que Romário vá direto para casa. Pelo menos esta é a recomendação dos médicos do Fluminense. Nada de excessos. Mas, quando se trata de Romário, tudo pode acontecer. Não será nenhuma surpresa se o jogador for visto em alguma boate comemorando seu aniversário.