Lesão de Camoranesi causa polêmica com a Juventus O meio-campista argentino Mauro Camoranesi estaria chateado com a forma como a Juventus tem tratado sua lesão, que de acordo com a imprensa esportiva italiana pode deixá-lo afastado do futebol por mais de três meses e até colocar em perigo sua participação na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.