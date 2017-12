Lesão de Cléber faz Roth mudar time Celso Roth começou nesta segunda-feira à tarde a mudar o time para o jogo contra o Fluminense, sábado, pela Liga Rio-São Paulo. No treino, ele escalou o zagueiro Odvan e Cléber, ficando Preto no time reserva. Mas Cléber deixou o campo contundido e foi substituído por André Luiz. Essa foi a segunda surpresa do dia. A outra foi a escalação de Oséas no comando de ataque, numa demonstração de que ele deverá permanecer na Vila Belmiro. Celso Roth havia manifestado a intenção de tirá-lo da equipe depois da má atuação, domingo, contra o Botafogo. Esquerdinha e Diego atuaram como meias, e Robert jogou mais à frente, encostando em Oséas. Outro desfalque do time foi o volante Renato, contundido. Wellington treinou em seu lugar.