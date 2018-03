Lesão de Deivid é mistério em Jarinú A contusão do atacante Deivid pode ser usada como parte da estratégia da comissão técnica do Santos para confundir o treinador corintiano, Wanderley Luxemburgo, no segundo e decisivo jogo. O jogador, que deixou o campo na primeira partida ainda no primeiro tempo, contundido, ainda não foi considerado oficialmente afastado da equipe. Segundo Geninho, a orientação que vem recebendo dos médicos do clube é de que não conte com Deivid, embora o trabalho de recuperação do atacante, baseado em freqüentes sessões de fisioterapia no dorso do pé e no joelho direito, seja intenso. A atmosfera de indefinições também rondou o treino coletivo de ontem à tarde. O técnico fez questão de dar o colete de titular no ataque tanto para Caio como para Rodrigão. No entanto, Elano, de 19 anos, é cotado como o mais provável substituto de Deivid. E isso fica claro no comportamento do jovem atacante. Embora faça questão de enfatizar que Geninho ainda não o comunicou de qualquer intenção de colocá-lo no time que vai sair jogando, o atleta afirmou que, com ele em campo, a tendência é de que o esquema tático da equipes não seja alterado. "Eu já joguei por quatro meses fazendo a mesma função do Deivid", disse. "Então não acredito que serão necessárias grandes adaptações." Mas os cinco anos em que atuou como meia do Guarani não deixam Elano esconder a forma como se sente mais confortável no campo. "Gosto de fazer o papel do quarto homem, aquele que chega de trás apoiando o ataque", observou. "Mas, é claro que na minha situação eu não posso escolher nada." Mas bastou Geninho, mais uma vez, comentar o assunto, para que o mistério voltasse à tona. "Vamos ter de mexer sim no esquema da equipe, pois agora não tenho a velocidade do Deivid", observou o treinador santista.