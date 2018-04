Lesão de James pode levar Real às compras e investir em Lucas Silva

Uma lesão do meia James Rodríguez poderia levar o Real Madrid ao mercado de transferências no próximo mês e o clube está interessado no meio-campista do Cruzeiro Lucas Silva, entre outros, disse o técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira.

Exames confirmaram que James sofreu uma lesão na panturrilha durante a vitória de sábado em casa contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, que pode impedi-lo de jogar o Mundial de Clubes neste mês, e Ancelotti disse que o Real pode trazer um meia para combater uma onda de lesões nesta posição.

O meio-campista croata Luka Modric deve ficar afastado até fevereiro, enquanto o alemão Sami Khedira ainda não tem previsão de volta depois de sofrer uma pancada na cabeça em um jogo da Copa do Rei na semana passada. "Nós vamos ter que esperar o período de Natal, quando tudo estará mais claro em termos de períodos de recuperação para Modric e Khedira", disse Ancelotti em entrevista coletiva na véspera da partida da Liga dos Campeões em casa contra o Ludogorets, da Bulgária.

"Depois disso, durante esse período, vamos tomar uma decisão", acrescentou o italiano. "É verdade que estamos interessados em Lucas Silva, mas ele não é o único jogador... Se precisarmos, após o Mundial de Clubes, vamos tomar a decisão, dependendo de uma avaliação de nossos meias que estão machucados no momento."

James Rodríguez teve que sair de campo logo depois do intervalo na vitória do Real por 3 x 0 sobre o Celta, no Santiago Bernabéu, e o atual campeão europeu informou em seu site (www.realmadrid.com) nesta segunda-feira que ele tem uma lesão muscular de grau um na panturrilha direita.

Ancelotti disse que trata-se de a uma "lesão pequena" e o colombiano pode estar disponível para a final do Mundial de Clubes, em 20 de dezembro.

