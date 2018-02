Lesão de Luís Fabiano cria mal-estar O clima na concentração são-paulina era de grande tranqüilidade até o fim da tarde desta terça-feira, véspera do confronto decisivo contra o Once Caldas - não havia, por exemplo, nenhuma pressão por parte dos torcedores. A veiculação de uma notícia pelo site Terra, no entanto, provocou mal-estar no ambiente e desentendimento entre o técnico Cuca e o superintendente de Futebol, Marco Aurélio Cunha. De acordo com a publicação, um dirigente são-paulino teria dito que a informação da contusão de Luís Fabiano dada pela comissão técnica não passava de jogo de cena, apenas para confundir o adversário. A declaração dava a impressão de que o dirigente estava atacando Cuca, que, nas entrevistas, afirmava que a presença do atacante não estava assegurada, por causa de dores na coxa esquerda. A reportagem destacava, também, que a relação entre o treinador e alguns dirigentes não era boa. Assim que teve acesso ao teor do conteúdo, Cuca ficou extremamente nervoso, soltou vários palavrões e deixou explícita sua irritação com Marco Aurélio, que, em sua opinião, teria sido o autor da declaração. O técnico são-paulino pediu ao assessor de Imprensa Juca Pacheco que checasse a procedência das informações e chegou a comentar que "trabalhar desse jeito é difícil", referindo-se à conduta de Marco Aurélio. O dirigente e Cuca, que estavam se evitando, acabaram se encontrando casualmente no 6º andar do Hotel Meliá, em que a delegação está hospedada, em Pereira, na noite de terça-feira, e conversaram durante algum tempo. O treinador expôs sua insatisfação e Marco Aurélio desmentiu parte da notícia. "Já está tudo resolvido, não houve nada demais", minimizou o superintendente. A decepção de Cuca com o cartola, no entanto, não foi superada. Nesta quarta-feira, ele voltou a dizer que a entrevista de Marco Aurélio havia sido absurda e chamou Luís Fabiano para contar aos repórteres se ele tinha ou não sentido dores na coxa esquerda. "Podem olhar minha perna", afirmou o atacante, mostrando a proteção que carregava na coxa. O episódio abateu bastante o comandante são-paulino, que, mesmo poucas horas antes da partida contra o Once Caldas, não conseguia deixar de falar sobre o tema. Cuca e Marco Aurélio, na verdade, nunca tiveram grande afinidade.