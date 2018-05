Lesão de Messi melhora e deixa Guardiola confiante Depois de não treinar na segunda-feira e aumentar as especulações de que não enfrentaria o Atlante, quarta-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, o argentino Lionel Messi apresentou uma melhora na lesão de seu tornozelo direito nesta terça. O jogador ainda não está confirmado para o confronto com o time mexicano, mas o novo quadro deixou o técnico Josep Guardiola confiante.