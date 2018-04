Lesão de Messi não é agravada após jogo com PSG

Messi havia sido dúvida durante toda a semana, após sofrer a lesão na primeira partida diante do PSG, e só entrou no segundo tempo da última quarta. Havia o temor de que a lesão fosse agravada se ele atuasse, o que acabou não acontecendo. Exames médicos realizados nesta quinta comprovaram que o jogador não sofreu qualquer tipo de piora em seu quadro após o jogo no Camp Nou.

"Lionel Messi foi submetido nesta manhã a diferentes testes médicos para comprovar se havia sofrido recaída da lesão no bíceps femoral da perna direita. Os testes realizados comprovaram que a lesão não sofreu nenhuma piora e nenhuma variação. O jogador seguirá com a agenda de recuperação estabelecida e sua evolução marcará a disponibilidade para as próximas partidas", apontou comunicado divulgado pelo clube.

Mesmo com a garantia de que não houve agravamento da lesão, a tendência é que Messi seja poupado no final de semana, até porque o jogador ainda não está 100% fisicamente. Com isso, ele deve ficar de fora do confronto diante do Zaragoza, neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.