Lesão de Mina faz Palmeiras se aproximar de novo 'chapéu' no Corinthians

A rivalidade Palmeiras e Corinthians pode ganhar um novo capítulo nos próximos dias. O zagueiro Emerson Santos,de 22 anos, que parecia perto de um acerto com o time alvinegro, hoje está muito mais próximo de defender a equipe alviverde. O time de Cuca entrou forte na disputa depois que Yerry Mina sofreu uma lesão no pé que o deixará longe dos gramados por três meses.

Emerson Santos tem contrato com o Botafogo até dezembro e já avisou que não ficará. O Corinthians negociou sua contratação e tentou antecipar sua chegada, mas não conseguiu oferecer algo que agradasse ao time carioca.

Já o Palmeiras, com maior poder financeiro, tem demonstrado mais condição de oferecer algo que agrade ao Botafogo e sua necessidade faz com que a diretoria se mostre mais disposta a investir uma quantia em dinheiro para contratar o jogador agora, embora possa levá-lo de graça no ano que vem.

Mina só volta aos gramados em meados de novembro e Thiago Martins se recupera de uma cirurgia no joelho. Assim, o técnico Cuca conta neste momento com apenas quatro zagueiros: Luan, Juninho, Edu Dracena e Antônio Carlos.

Já o Corinthians também tinha emergência para contratar Emerson Santos, mas mudou os planos. Pablo está se recuperando de lesão e deve desfalcar o time por mais duas ou três rodadas, no máximo. Vilson mostra evolução após passar por uma artroscopia e também pode ser utilizado pode Fábio Carille em breve. Atualmente, o treinador conta com Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos para o setor.

Em 2015, a chegada de Dudu ao Palmeiras causou uma grande polêmica, pois o atacante também negociava com o Corinthians e com o São Paulo e em determinados momentos da negociação, ele parecia estar mais próximo dos rivais. Surpreendentemente, o clube alviverde noticiou a contratação e os torcedores brincaram que foi um chapéu nos dois rivais.