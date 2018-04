Lesão de Obina não preocupa os médicos do Palmeiras

O atacante Obina, que deixou o jogo de domingo contra o Vitória por causa de lesão no tornozelo direito, não deve ser problema para a próxima partida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, diante do Cruzeiro. Segundo o departamento médico do clube, o jogador será reavaliado na terça-feira e não deve ter problemas para se recuperar durante a semana.

"Foi mais uma pancada forte. Ele saiu andando normalmente após o jogo, e acredito que até o dia da partida contra o Cruzeiro, estará à disposição", comentou o médico do Palmeiras, Rubens Sampaio.

O jogo marcava a volta de Obina ao Estádio do Barradão e o reencontro do atacante com o Vitória, clube que o revelou para o futebol. "Fiquei triste, pois o jogo marcava meu retorno ao Barradão e eu sabia que poderia ajudar o Palmeiras com um bom resultado. Mas já conversei com os médicos e acredito que conseguirei me recuperar a tempo do jogo contra o Cruzeiro", disse.

Já o zagueiro Maurício, outro jogador que deixou a partida contra o Vitória contundido, será reavaliado por conta de dores na panturrilha direita e também deve ficar à disposição do técnico Muricy Ramalho. "Ele foi substituído mais por precaução, mas também vamos reavaliar o jogador na reapresentação", explicou Rubens Sampaio.

Para a partida contra o Cruzeiro, Muricy poderá contar com os retornos do meia Diego Souza, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e do zagueiro Maurício Ramos, que ainda se recupera de uma lesão na coxa direita mas deve voltar a treinar com bola nesta semana. O desfalque será o zagueiro Danilo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão.